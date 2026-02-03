TMW Juventus, Vlahovic è tornato ad allenarsi alla Continassa: la tabella di marcia per il rientro

Dal mercato invernale non è arrivato nessun attaccante ma la Juventus può comunque sorridere pensando al rientro in campo di Dusan Vlahovic che si sta avvicinando. Secondo quanto raccolto da TMW il centravanti serbo è infatti tornato oggi ad allenarsi alla Continassa e il percorso di recupero procede bene.

Sia chiaro, il fatto che sia tornato a svolgere sedute al centro sportivo bianconero non vuol dire che Luciano Spalletti lo avrà immediatamente a disposizione, ma comunque il numero nove inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, dopo l'infortunio rimediato nella sfida contro il Cagliari dello scorso 29 novembre.

Se tutto dovesse andare come previsto Vlahovic rientrerà un gruppo tra circa un mese e mezzo, pronto per il rush finale della stagione, con Luciano Spalletti che nel frattempo dovrà continuare a fare senza di lui, puntando sul rinato Jonathan David e sperando che anche Lois Openda possa presto sbloccarsi per diventare un'arma in più per l'allenatore bianconero.