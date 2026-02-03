Com’è cambiata la Fiorentina dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali

Doveva essere un calciomercato di gennaio 2026 nel segno della rivoluzione per la Fiorentina è si può dire che così in parte sia in effetti stato. Sono stati infatti sei i volti nuovi portati al Viola Park, dei quali cinque per la prima squadra.

L'ultimo in ordine di tempo è Rugani, preso dalla Juventus nelle ore conclusive della finestra di calciomercato. E in questa sessione è il terzo giocatore che la Fiorentina ha fatto suo con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza, dopo Brescianini dall'Atalanta e Fabbian dal Bologna. Solamente 'semplice' diritto di riscatto invece quello concordato con le due squadre di Premier League che hanno portato in dote esterni d'attacco, con il Tottenham per Solomon e con il Leeds per Harrison. In uscita è stato di fatto sconfessato il mercato estivo, visto che tra gli altri hanno salutato Dzeko, Viti, Sohm e Nicolussi Caviglia, tutti arrivati a Firenze da pochi mesi.

ACQUISTI

Daniele Rugani (D) (Juventus) PRE

Arnis Ademi (D) (Young Boys) DEF

M'bala Nzola (A) (Pisa) FP

Giovanni Fabbian (C) (Bologna) PRE

Jack Harrison (A) (Leeds United) PRE

Marco Brescianini (C) (Atalanta) PRE

Manor Solomon (A) (Tottenham) PRE

CESSIONI

Jacopo Tarantino (A) (Audace Cerignola) PRE

Tommaso Vannucchi (P) (Cosenza) PRE

M'bala Nzola (A) (Sassuolo) PRE

Hans Nicolussi Caviglia (C) (Venezia) FP

Amir Richardson (C) (Copenaghen) PRE

Simon Sohm (C) (Bologna) PRE

Edin Džeko (A) (Schalke 04) DEF

Mattia Viti (D) (Nice) FP

Pablo Marí (D) (Al Hilal) DEF

Dimo Krastev (D) (Spartak Varna) DEF

Tommaso Martinelli (P) (Sampdoria) PRE

Gino Infantino (C) (Argentinos Juniors) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DELLA FIORENTINA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, RUGANI, Gosens; Mandragora, Fagioli, BRESCIANINI; SOLOMON, Kean, Gudmundsson.

