Juve, e se Vlahovic restasse? Rinnovo ancora possibile, apertura confidata a Spalletti

A nemmeno 24 ore di distanza dalla chiusura del mercato invernale, la Juventus ha ritrovato Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, classe 2000, come da informazioni riportate da TMW è tornato ad allenarsi alla Continassa: fermo da Juve-Cagliari del 29 novembre a causa di un grave infortunio muscolare, il numero 9 bianconero ha rimesso piede in campo, seppur nel corso di una seduta ad hoc per riacquisire la forma corretta. Dunque, non in gruppo e agli ordini di Luciano Spalletti.

Stimati i tempi di recupero (rientrerà un gruppo tra circa un mese e mezzo), ad ogni modo, resta un'enorme questione da chiarire: rimarrà alla Juventus o saluterà da parametro zero? La situazione non è ancora chiara, con il contratto pericolosamente in via di scadenza il prossimo 30 giugno, ma con l'arrivo del tecnico di Certaldo era finito al centro del progetto juventino e le percentuali di prolungamento innalzate nuovamente.

E ora? Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il club bianconero non ha proposto nulla ma DV9 sarebbe comunque disponibile ad ascoltare qualora si affrontasse il discorso del rinnovo. Apertura peraltro mostrata anche a Luciano Spalletti. Intanto Vlahovic è tornato al centro sportivo con il sorriso stampato in faccia, segno positivo: dalle parti della Continassa si augurano di vederlo tornare protagonista a breve, entro il termine della stagione. E non è da scartare l'opzione di permanenza a sorpresa, visto la riapertura dei canali di comunicazione per il rinnovo di McKennie degli ultimi tempi.