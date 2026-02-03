Monza, mercato di gennaio che chiude un ciclo: dentro esperienza e qualità

La sessione invernale del Monza si chiude con operazioni mirate a rinforzare la colonna vertebrale della squadra di Paolo Bianco. l direttore sportivo Nicolas Burdisso è riuscito a mettere a segno colpi importanti in ogni reparto, puntando su giocatori che conoscono bene il calcio italiano per garantire un impatto immediato.

Il colpo a titolo definitivo è rappresentato da Hernani, prelevato dal Parma, che porta fisicità e geometrie al centrocampo biancorosso. In attacco, i brianzoli si assicurano Patrick Cutrone (in prestito dal Como dopo l'esperienza al Parma) e l'estro di Giuseppe Caso, che arriva dal Modena con la formula del prestito con diritto di riscatto. In prospettiva, invece, è stato acquistato Solomon Loubao dal Sochaux, contestualmente lasciato in prestito al club francese per maturare ulteriore esperienza.

Sul fronte delle cessioni, il Monza ha sfoltito la rosa liberando profili oramai a fine ciclo. Destano scalpore i saluti definitivi di due senatori: Armando Izzo, che ha scelto di ripartire dall'Avellino, e Gianluca Caprari, ceduto al Padova.