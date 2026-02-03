Com'è cambiato il Milan dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

Il meglio deve ancora venire. Più che pensare all’immediato, nel calciomercato invernale appena concluso, il Milan ha piazzato due zampate non da poco in ottica futura. I rossoneri hanno ufficializzato il rinnovo di Mike Maignan, e si sono infilati all’ultimo nella trattativa per Alphadjo Cissé, un ragazzo di cui si sentirà a parlare negli anni a venire.

Per quanto riguarda l’attualità, la principale - di fatto unica - operazione ha riguardato l’attacco, con l’innesto di Niclas Fullkrug, che ha già trovato la via del gol. Furlani e Tare hanno inseguito un altro attaccante, ma i dubbi sulle condizioni fisiche di Mateta e la mancata cessione di Nkunku hanno fatto il resto. Manca, forse, un difensore.

ACQUISTI

Magnus Dalpiaz (D) (Bayern München) PRE

Yahya Idrissi (C) (Chelsea) DEF

Alphadjo Cissè (A) (Hellas Verona) DEF

Jacopo Sardo (C) (Monza) DEF

Niclas Füllkrug (A) (West Ham) PRE

CESSIONI

Alphadjo Cissè (A) (Catanzaro) PRE

Andrei Coubiș (D) (Sampdoria) DEF

Kevin Zeroli (C) (Juve Stabia) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL MILAN DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Milan nel pagellone di TMW è positivo: 6,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A