Com'è cambiato il Milan dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Il meglio deve ancora venire. Più che pensare all’immediato, nel calciomercato invernale appena concluso, il Milan ha piazzato due zampate non da poco in ottica futura. I rossoneri hanno ufficializzato il rinnovo di Mike Maignan, e si sono infilati all’ultimo nella trattativa per Alphadjo Cissé, un ragazzo di cui si sentirà a parlare negli anni a venire.
Per quanto riguarda l’attualità, la principale - di fatto unica - operazione ha riguardato l’attacco, con l’innesto di Niclas Fullkrug, che ha già trovato la via del gol. Furlani e Tare hanno inseguito un altro attaccante, ma i dubbi sulle condizioni fisiche di Mateta e la mancata cessione di Nkunku hanno fatto il resto. Manca, forse, un difensore.
ACQUISTI
Magnus Dalpiaz (D) (Bayern München) PRE
Yahya Idrissi (C) (Chelsea) DEF
Alphadjo Cissè (A) (Hellas Verona) DEF
Jacopo Sardo (C) (Monza) DEF
Niclas Füllkrug (A) (West Ham) PRE
CESSIONI
Alphadjo Cissè (A) (Catanzaro) PRE
Andrei Coubiș (D) (Sampdoria) DEF
Kevin Zeroli (C) (Juve Stabia) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DEL MILAN DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Milan nel pagellone di TMW è positivo: 6,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.