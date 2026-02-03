Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Sassuolo ha preferito M'Bala Nzola a Nesta Elphege. Che poi è passato al Parma

Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:35Serie A
Nella finestra di calciomercato appena andata in archivio il centravanti angolano M'Bala Nzola è passato dal Pisa al Sassuolo tramite il placet della Fiorentina proprietaria del cartellino. Da quando è sbarcato in Italia il calciatore classe '96 ha vestito sette maglie diverse e nel frattempo ha anche vissuto una stagione in Francia, una discreta annata tra le fila del Lens. "Già qualche anno fa quando era allo Spezia eravamo interessati a lui. Ora deve inserirsi in questo ambiente e spero che possa dare un contributo per migliorare ancora in fase realizzativa", ha detto ieri a TMW Radio l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali che sul finire di gennaio ha chiuso l'operazione a titolo temporaneo. Prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto.

L'acquisto di Nzola è stato pensato dal Sassuolo per dare al mister Fabio Grosso un'alternativa in più ad Andrea Pinamonti e a Luca Moro. Quest'ultimo è stato trattato da diversi club di Serie B - soprattutto Spezia, Empoli e Cesena - ma alla fine la società emiliana dopo la sfida contro la Cremonese vinta 1-0 ha deciso di trattenerlo. Di aggiungere Nzola ai due centravanti già in rosa.

L'acquisto di un altro numero nove era però una priorità del Sassuolo già dai primi giorni di gennaio e, per questo motivo, il club neroverde per settimane ha valutato diversi profili. Tra questi c'era Nesta Elphege, calciatore classe 2001 di 196 centimetri nato a Saint-Denis. Il Sassuolo per diversi giorni ha avuto la possibilità di affondare il colpo, ma alla fine ha deciso di andare su un profilo diverso come quello di Nzola permettendo così al Parma di inserirsi. Di chiudere l'operazione col Grenoble grazie a un'offerta da circa due milioni di euro per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore 25enne che ha firmato con la società ducale un contratto valido fino al 30 giugno 2030.

