Niente centravanti. Tuttosport sul mercato della Juve: "Tre colpi da non fallire"

"Juve, i 3 colpi da non fallire". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul mercato della Juventus. Il club bianconero non ha formalizzato alcuna trattativa per regalare un nuovo centravanti a Luciano Spalletti, chiudendo il mercato con gli ingressi di Holm e Boga. Una sessione incompleta a giudizio del quotidiano, che tuttavia mette la Juventus di fronte a nuovi scenari utili per compensare.

La Vecchia Signora adesso dovrà lavorare sul rinnovo di Kenan Yildiz ma anche di McKennie, che si è ripreso un posto di rilievo all'interno dello scacchiere bianconero. La Juve tuttavia penserà anche al prolungamento del tecnico Luciano Spalletti, che al termine dell'ultima giornata ha riportato i bianconeri al quarto posto e in piena in zona Champions League.

TORINO - In prima pagina spazio anche al mercato del Torino, che ha abbassato il monte ingaggi chiudendo la sessione con cinque arrivi e altrettante partenze. L'ultimo rinforzo è Ebosse, che arriva in prestito dall'Udinese dopo aver cominciato la prima parte di stagione al Verona. Tra i giocatori ancora rimasti figurano Biraghi, Nkounkou e Sazonov, per cui si cercheranno delle sistemazioni all'estero. E intanto il Toro si prepara all'impegno di Coppa Italia, previsto domani in casa dell'Inter.