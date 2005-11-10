È stata dura, alla fine il Como strappa l'1-0 all'AEK Atene grazie a una perla magica di Luis Milla al 57': non c'è ancora aritmetica certezza per i lariani di Fabregas, ma con 12 punti è quasi fatta ormai per i playoff. Finisce ancora al tappeto, per la quarta partita di fila, la formazione ellenica in Europa.

LE PAGELLE DEL COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Robert Sanchez 6,5 - Il doppio intervento di puri riflessi felini su Gacinovic-Rota vale oro. Fondamentale sulle uscite in presa alta.

Couto 5 - Rischia pasticci che in una partita così incandescente non si può permettere, Kutesa e Pilios se ne liberano con facilità. Serataccia per lui, becca anche giallo. Non a caso Fabregas lo leva. Dal 65’ Smolcic 6,5 - Il soldatino su cui puoi contare in partite così scorbutiche. Duro ma regolare quando serve.

Ramon 6,5 - Solita ancora di salvataggio in qualsiasi situazione, si aggrappa in cielo per fare tutti suoi i palloni lunghi. Scommette sulle sue abilità in scivolata e va a tanto così dal causare rigore agli sgoccioli di gara.

Chalobah 6 - Un ritorno gradito 34 giorni dopo l’infortunio. Non sbaglia un pallone in costruzione bassa, nel secondo tempo con . Dall’81’ Kempf s.v. - Minuti finali di apnea per il forcing dell’AEK, regge l’urto bene.

Valle 7 - Rigore conquistato con un intervento tempestivo, sparecchia alto da buona posizione una chance importante. Aveva servito un cioccolatino per Nico Paz nel finale, ma mai vista una gara così totale e di personalità dello spagnolo finora in stagione.

Perrone 6,5 - Manda in porta Valle con un’ottima imbucata, peccato lo spagnolo sbandi. Un paio di cavalcate per far scattare le transizioni del Como sono ossigeno puro per alzare il baricentro. Due palle perse a ridosso della sua area stavano per costare carissimo, la galoppata allo scadere meritava il gol personale. Non angola abbastanza.

Milla 7,5 - Fabregas chiede più velocità nelle ripartenze, lui non solo alza i giri del motore ma dipinge un arcobaleno meraviglioso sul secondo palo per l’1-0. Il primo gol con il Como e in carriera in Champions League se lo ricorderà a vita.

Da Cunha 5 - Il primo rigore fallito con la maglia del Como su 6 calciati: fuori di mezzo metro la palla. La botta psicologica la incassa. Dall’88’ Ricci 6,5 - Il regalo sulla testa di Nico Paz meritava di essere scartato.

Nico Paz 7 - Manda al bar Relvas ma il mancino è centrale, una palla d’oro per il raddoppio sibila addosso al palo nel secondo tempo. Sparge polvere di fata in mezzo al campo per districarsi dal traffico di maglie giallonere come solo lui sa fare. Animale scatenato in mezzo al campo con certi strappi. Il gol fallito di testa una macchietta.

Baturina 6 - Piuttosto statico nella prima frazione, dialoga a fatica con i compagni per gli spazi sigillati dall’AEK. Attira su di sé l'attenzione nel servire la palla dell'1-0 a Milla, anche se fa tutto lo spagnolo. Dall’81’ Kaiki 6 - Fisico e personalità da vendere nelle salite.

Douvikas 6 - Relvas gli toglie specchio di porta per battezzare in porta il vantaggio, finisce schiacciato tra il gigante portoghese e Moukoudi.

Allenatore: Fabregas 7 - La partita più dura e sofferta della stagione probabilmente, in un clima infernale e teso in campo e fuori. Alla fine ha vinto ancora lui, la quarta vittoria su cinque gare: 12 punti, 20 gol realizzati e il primo clean sheet in Champions League. Con tanto di qualificazione ai playoff virtualmente in tasca.

LE PAGELLE DELL'AEK ATENE (a cura di Marta Bonfiglio)

Strakosha 6 - Il super gol di Milla non può mai prenderlo. Su Perrone è sontuoso, vale un gol.

Rota 6 - Qualche palla per i compagni è un po' timida, ma legge benissimo tante traiettorie. Lottatore fino alla fine.

Moukoudi 6,5 - Tra i due centrali è sicuramente il migliore. La tranquillità gli permette di giocare anche con l'astuzia. Quasi quasi pareggia con la capocciata.

Relvas 5,5 - Con la sua grande fisicità e la sua struttura rende difficile al Como arrivare a Douvikas. Alcune leggerezze però non lo premiano.

Pilios 6 - Spinge sulla corsia mancina e fa soffrire Yan Couto per tutta la sfida.

Majer 4,5 - In netto ritardo su Valle, Da Cunha lo perdona. Pasticcia diverse volte con il pallone tra i piedi. Dall'80' Kairinen s.v.

Marin 6 - Gioca bene palla al piede, trova delle verticalizzazioni interessanti. Bei duelli a centrocampo con i biancoblù.

Vitalis 6,5 - Chiude bene a destra i cross e si inserisce con grande qualità in area di rigore concedensi qualche dribbling. Dall'80' Joao Mario s.v.

Kutesa 5,5 - Ramon non ci casca e lo tiene a bada. Torna ad aiutare a difendere e lo fa molto bene, poca lucidità e cattiveria in fase offensiva. Dal 61' Varga 5 - Il bomber di questo club non entra benissimo in partita, anzi praticamente non si vede.

Jovic 5 - Partita fantasma. Si vede solo in due occasioni di cui una per protestare. Dal 74' Zine 5 - Ingresso in ombra.

Gacinovic 6 - Contribuisce al recupero palla in qualsiasi zona del campo. Dal 74' Mantalos 6 - Innesca qualche inserimento, entra bene.

Marko Nikolic 6 - Il suo AEK Atene è una squadra che non regala niente a nessuno. Ben organizzata fa galoppare il Como.