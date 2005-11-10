Non è mancato qualche momento di tensione sugli spalti dell'Etihad Stadium durante Manchester City-Napoli. Nel corso del secondo tempo, con la formazione di Massimiliano Allegri avanti per 1-0, dal settore ospiti occupato dai sostenitori partenopei si è levato un coro offensivo all'indirizzo di Gianluigi Donnarumma: “Donnarumma figlio di put***a”. Non è la prima volta che il portiere della Nazionale viene preso di mira dai tifosi azzurri, come già accaduto quando vestiva le maglie di Milan e Paris Saint-Germain.

Perché i tifosi del Napoli ce l'hanno con Donnarumma

All'origine dell'astio c'è un episodio risalente al 2018, quando Donnarumma (nativo di Castellammare di Stabia, 15 chilometri da Napoli e grande feudo azzurro), all'epoca portiere del Milan, negò il gol ad Arkadiusz Milik con una straordinaria parata in pieno recupero. Nei giorni successivi circolò un video privato - inviato allo zio, napoletano e tifoso del Napoli - nel quale l'estremo difensore scherzava sull'intervento, raccontando di aver pensato di togliere la mano sulla conclusione dell'attaccante polacco, prima di concludere il filmato con un'espressione offensiva in dialetto napoletano. Un episodio che suscitò la rabbia di molti sostenitori partenopei.

Le spiegazioni di Donnarumma all'epoca dei fatti

Il portiere intervenne successivamente per chiarire la vicenda: “Mi dispiace che avete frainteso questo mio video che era molto personale e non so come sia uscito. Io lavoro per il Milan e faccio bene per il mio club”. Donnarumma spiegò poi il destinatario del filmato: “Il messaggio era solo uno sfottò per mio zio, come usiamo fare sempre prima e dopo le partite. Non ho niente contro Napoli e i napoletani, anzi simpatizzo per il Napoli e scendo volentieri giù perché è la mia città”.