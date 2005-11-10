Noa Lang torna a far parlare di sé. L'attaccante olandese ha firmato il momentaneo 2-1 del Napoli contro il Manchester City all'Etihad Stadium (2-2 risultato finale), ma a catturare l'attenzione non è stato soltanto il gol. Dopo aver trovato la rete, infatti, il numero 70 azzurro si è lasciato andare a un'esultanza dal chiaro sapore polemico.

L'esultanza polemica di Lang

Lang ha prima mimato con una mano il gesto delle chiacchiere, per poi portarsi un dito davanti alla bocca, in quello che è sembrato un invito a tacere. Una scena che non è passata inosservata e che ha subito acceso le discussioni, soprattutto alla luce delle recenti tensioni tra il calciatore e una parte della tifoseria napoletana.

Contestato anche contro il Torino

Non è la prima volta, infatti, che l'olandese finisce al centro delle polemiche per alcuni gesti rivolti al pubblico. Nelle ultime settimane il rapporto con una parte dei sostenitori partenopei si è fatto complicato, tra fischi e incomprensioni già a partire dal pareggio con la Lazio. Anche nella sfida casalinga di sabato contro il Torino, nonostante il suo contributo decisivo all'azione del gol di McTominay, Lang era stato contestato da una parte dello stadio.