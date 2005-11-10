23.13 - Il Como sfonda il muro dell'AEK Atene, blindando virtualmente i playoff di Champions League. Marko Nikolić, allenatore degli ellenici, ha parlato in conferenza stampa post-partita dopo la sconfitta per 1-0.

Come giudica questo ko?

"Difficile parlare dopo una partita del genere, come dopo il Real di qualche settimana fa. Abbiamo giocato bene, con un buon approccio e una buona mentalità e qualità contro una delle squadre più forti d'Europa. Sono molto bravi dal punto di vista tattica. Questa è la prima partita di Champions League in cui non abbiamo segnato, ci siamo concentrati sulla difesa e abbiamo provato ad adattarci sull'avversario, abbiamo avuto parecchie occasioni tra primo e secondo tempo per segnare. Purtroppo non siamo stati in grado di creare le mosse giuste. Contro il Como oggi abbiamo lasciato tirare da 25 metri, è stata colpa nostra. I giocatori spagnoli hanno grande qualità a giocare con i piedi. Abbiamo fatto un’ottima partita lo stesso. Siamo rimasti concentrati fino alla fine, siamo stati molto competitivi ed è stata una partita divertente. Congratulazioni a tutte e due le squadre, hanno giocato entrambe benissimo".

Una parola sul Como?

"Per me è una delle squadre più forti in Europa. Complimenti al suo allenatore, sapevamo fosse difficile giocare con il Como. Fatti 4 gol con il Manchester United e capite che è difficile giocare contro una squadra così. Hanno uno straordinario arsenale offensivo, ma sono contento per come abbiamo affrontato la partita. Avremmo potuto perderla però in altri modi, non con questo errore. Pazienza. Era una squadra molto giovane e interessante".

23.21 - Finisce la conferenza stampa.