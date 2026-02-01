Como-Atalanta, le formazioni ufficiali: Morata out, la scelta su Jesus Rodriguez. CDK dal 1'
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Atalanta, match valido per la 23ma giornata di Serie A. Cesc Fabregas cerca di sorprendere Palladino con Vojvoda alto a destra: non Kuhn e nemmeno Jesus Rodriguez adattato, spazio invece al kosovaro (già sperimentato in quella posizione). Nico Paz torna titolare sulla trequarti insieme a Baturina dal 1'. In panchina Morata, come da previsioni, ecco allora Douvikas che ha recuperato dal fastidio alla caviglia avuto a Firenze. A centrocampo riecco dall'inizio il volante Perrone con Da Cunha al suo fianco, in protezione della coppia difensiva Ramon-Kempf. Smolcic vince il ballottaggio con Van der Brempt, mentre Valle a sinistra.
Lato Dea, invece, Raspadori finisce fuori dall'undici titolare, sulla trequarti spazio a CDK-Zalewski a supporto di Scamacca riferimento offensivo. Zappacosta e Bernasconi le frecce sugli esterni del centrocampo, De Roon ad alzare la diga a centrocampo con Ederson impegnato in entrambe le fasi. Scalvini confermato con Ahanor e Djimsiti a chiudere il terzetto difensivo in protezione di Carnesecchi.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez, Moreno, Kuhn, Diego Carlos, Addai, De Paoli, Van der Brempt.
Allenatore: Fabregas.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimisiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.
A disposizione: F.Rossi, Sportiello, Koussounou, Hien, Musa, Kamaldeen Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Kolasinac, Krstovic.
Allenatore: Raffaele Palladino.