Bologna, Zortea: "Siamo stati meno belli, ma compatti"

Nadir Zortea, terzino del Bologna, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Lecce: "Eì stato positivo perchè siamo stati meno belli, ma compatti. E' stato un buon secondo tempo, siamo stati solidi".

Cosa è cambiato con Palladino?

"Un gioco diverso da quello che facevamo prima. Dal punto di vista fisico abbiamo dovuto tirare su la condizione, settimana dopo settimana dobbiamo arrivare alla sosta con gli obiettivi prefissati".