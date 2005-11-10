Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti sul carro Kolo Muani, Lucumi e Nico dal 1'
Dimitri Conti
Tre partite alla fine della 6^ giornata di Serie A, alle 20:45 comincia l’ultima nel programma della domenica: all’Unipol Domus il Cagliari ospita la Juventus con il privilegio di precederla in classifica e con la voglia di continuare a stupire. Fondamentale per i bianconeri vincere, per confermarsi nelle zone che contano.
Le scelte di Pisacane e Spalletti
Pisacane sorprende regalato l'assoluto debutto in Serie A oltre che nel Cagliari, da titolare, a Massolin, preso dall'Inter in estate. Il francese trova posto con ogni probabilità sulla trequarti, mentre a centrocampo c'è il neo-azzurro Romano. Chi la Nazionale l'ha invece ritrovata è Maldini, schierato dal 1' alle spalle di Mendy. In casa Juve, il ballottaggio al centro della difesa vede Lucumi spuntarla su Kelly nonostante gli impegni con la nazionale, e Celik a sinistra al posto di Cambiaso. A centrocampo Sarr con Douglas Luiz, nella batteria dei trequartisti Nico Gonzalez, fresco di rinnovo, la spunta per il posto da titolare su Alajbegovic. Davanti Kolo Muani: Spalletti, insomma, non è sceso dal suo carro.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy.
A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Deiola, Nzola, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera.
Allenatore: Fabio Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.
A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Alajbegovic, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal.
Allenatore: Luciano Spalletti.