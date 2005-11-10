Rabiot la sblocca al Mapei Stadium. Milan avanti sul Sassuolo dopo 64 minuti
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:30Serie A
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11.10.2026 19:30Serie A
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Si entra in zona Milan e i rossoneri sbloccano la partita al 64' con Adrien Rabiot. Sinistro violentissimo del francese che supera Muric sul suo palo. Terzo gol in campionato per il centrocampista dopo quelli segnati al Torino e al Lecce.
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