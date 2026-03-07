Como, Da Cunha: "Stare attenti al ritorno del Cagliari, gara da vincere"
TUTTO mercato WEB
Il Como ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul Cagliari grazie alla rete di Baturina. Prima del ritorno in campo, ai microfoni di Dazn, tra il primo e il secondo tempo, è intervenuto il centrocampista dei lariani, Lucas Da Cunha: "Dobbiamo stare molto attenti, uniti, sulle loro ripartenze. Dobbiamo assolutamente vincere questa gara"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"