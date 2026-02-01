Live TMW Como, Da Cunha: "L'Atalanta ha un portiere bravo. Nico ha sbagliato ma fa niente..."

"Oggi è stata difficile, loro hanno usato un blocco basso. Abbiamo provato un po' di tutto, giocare a destra e sinistra, fatto diversi cross. Alla fine non abbiamo fatto gol, loro hanno un portiere bravo". Così Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, ha parlato al termine dello 0-0 maturato contro l'Atalanta in 11 contro 10. Diretta testuale a cura di TMW.

TMW - Addai è uscito un pochino abbattuto per il cambio. L'hai visto o ci hai parlato?

"Abbiamo parlato subito dopo, non penso ci sia niente. È una scelta del mister, probabilmente ha visto altre necessità dal gioco ma nulla di particolare".

Com'è la gerarchia tra rigoristi in squadra?

"Noi vogliamo sempre vincere. Oggi abbiamo iniziato la partita per prendere più punti, alla fine ne abbiamo preso solo uno ma contro una bella squadra come l'Atalanta. I rigori? Non abbiamo un rigorista assegnato, parliamo sul campo chi se la sente di più. Nico ha sbagliato ma fa niente, tutti vedono cosa fa per la squadra".

C'è stata difficoltà ad andare in dribbling oggi?

"Secondo me no, il mister ha fatto entrare Addai, Jesus Rodriguez, Kuhn per il dribbling. Ma dovevamo prestare attenzione, loro sono molto veloci e non potevamo andare tutti davanti. Ma credo che abbiamo fatto le cose giuste in questa partita".

17.48 - Finisce la conferenza stampa.