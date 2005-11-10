Como all'esame Inter, Ludi: "La verità è che noi siamo abituati a provare a vincere tutte le gare"

"Siamo una squadra giovane, anzi un ambiente giovane, e come tutti gli ambienti giovani dobbiamo sfruttare l'entusiasmo". Parla così Carlalberto Ludi, ds del Como, a Radio Radio dopo la storica vittoria per 9-1 sul campo del Lens in Champions League e in vista della partita di domenica contro l'Inter. "Per noi è benzina, fuoco, energia. Speriamo di andare a Milano con l’umiltà che ci contraddistingue, ma anche con la consapevolezza che il risultato di Champions deve darci, ovvero quella di una squadra matura e forte, che su qualsiasi campo vuole giocare la propria partita".

Ludi: "Inter la più forte della Serie A e una delle più forti d’Europa. Non è banale dirlo"

"Contro queste squadre il risultato è sempre imprevedibile, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’anno scorso. Crediamo però di aver fatto un ulteriore passo avanti grazie al lavoro di Fabregas e dei giocatori e di poter combattere dignitosamente. Sarà una partita tostissima, assolutamente, contro la squadra più forte della Serie A e una delle più forti d’Europa. Non è banale dirlo. Sono i campioni in carica, hanno un ambiente pazzesco, lo abbiamo già provato l’anno scorso. Sarà quindi l’ennesima sfida alla quale dovremo rispondere in maniera convinta, forte e molto energica».

Ma Ludi firmerebbe per un pareggio a San Siro?

"La verità è che Fabregas e noi - conclude Ludi - siamo abituati a provare a vincere tutte le partite. È una cosa di cui andiamo orgogliosi. Quando possiamo farlo, ci proviamo. Se non ci riusciamo, ci accontenteremo. Però il nostro approccio è sempre lo stesso e la nostra identità deve essere questa".