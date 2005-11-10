Cristiano Ronaldo? No, Gustavo Varela: il bomber del Monza alla conquista del Portogallo

Prima chiamata in nazionale maggiore per Gustavo Varela e Rodrigo Mora, nel Portogallo. Approdati in Serie A questa estate dopo aver già fatto parte delle giovanili lusitane, i giocatori di Monza e Roma hanno convinto tutti in questi primi mesi in Italia, anche il commissario tecnico Jorge Jesus. Il Portogallo non è certo una nazionale povera di talento dal centrocampo in su, ecco perché il traguardo raggiunto dai due giocatori non è banale.

Sorprende in particolare il bomber di Ivan Juric, che sembra inarrestabile in questa nuova vita italiana e che sta diventando sempre di più anche uomo mercato (leggi qui la sua situazione in vista della finestra di mercato di gennaio). 9 gol nelle prime 9 apparizioni in Serie A, con l'aggiunta di un assist e di altre due reti in una sola partita in Coppa Italia. Pazienza se lui e Mora non avranno modo di spartire il campo con Cristiano Ronaldo, che proprio ieri ha dato l'addio ufficiale alla nazionale. Anzi, magari proprio lui ha fatto spazio a nuove leve...

I convocati del Portogallo

Ecco di seguito i convocati del Portogallo

Portieri: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Difensori: Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Tomas Araujo, Renato Veiga, Antonio Silva, Joao Cancelo, Nuno Tavares.

Centrocampisti: Joao Palhinha, Ruben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva.

Attaccanti: Pedro Neto, Francisco Trincao, Carlos Forbs, Rafael Leao, Geovany Quenda, Bruno Fernandes, Joao Felix, Rodrigo Mora, Goncalo Ramos, Fabio Silva, Gustavo Varela.