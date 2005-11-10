Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Torino, Abate: "Da sosta a sosta siamo cambiati: strada giusta, Frosinone non è passo indietro"

Live TMW
Emanuele Pastorella
autore
Emanuele Pastorella
Oggi alle 14:51Serie A
06.11.2026 14:51Serie A
Fonti preferite
Premi F5 per aggiornare la diretta
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

14.15 - Ignazio Abate presenta Torino-Lecce, gara valida per la undicesima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 15 al Grande Torino. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 14.30.

Ore 14.30 - Comincia la conferenza stampa di Abate

Il Lecce chiude un periodo significativo con crescita e risultati: quanto voglia di riscatto c'è?
"Se pensiamo alla sosta scorsa, ci arriviamo in un altro modo. Significa che la strada è giusta, poi se penso alle ultime settimane Frosinone non l'ho vissuto come passo indietro. Non siamo una squadra evoluta, servono anche giri a vuoto, ma anche a Frosinone ho visto cose positive. Non possiamo farci trasportare dalle emotività, bisogna essere lucidi e obiettivi. Ad oggi siamo una squadra che deve crescere nelle letture e in alcuni momenti, a Frosinone primo tempo di livello contro una squadra forte e che ha altissima intensità di pressing, oltre ad aver segnato tanto nei primi 45 minuti e noi eravamo 0-0"

Quali sono i correttivi per domani?
"Le cose si aggiustano con il tempo, si cresce con il tempo. Ci manca un po' di maturità in alcuni momenti della gara: a Frosinone siamo mancati nell'ultimo passaggio, non bisogna prendere gol su palla inattiva dopo due minuti. Siamo andati dietro all'inerzia di gara, ma noi crediamo in qualcosa e per trovare continuità il pensiero deve diventare più duro. Non possiamo lasciare spazio a dubbi. C'è margine di squadra, vedo una squadra accesa e sono convinto che faremo una partita giusta contro il Lecce che è difficile da affrontare. Per noi è complicata, tutti si aspettano di vincere ma non è scontato. Loro sono forti sulle palle inattive, ci vorrà un grande Torino"

Come sta Bragança? E se non dovesse giocare, il regista sarebbe Ilkhan o Fitz-Jim?
"L'ho visto bene, ci sono stati giorni per recuperare. In quella posizione vedo Ilkhan, gli piace stare nel vivo del gioco e può darci equilibrio"

Come stanno Belghali e Cacciamani?
"Hanno acciacchi, ma con la gara prima della sosta serve stringere i denti senza fasciarsi la testa. Mi hanno dato disponibilità, vedremo chi partirà dall'inizio"

Rodriguez è stato convocato dalla Svizzera: come sta?
"Verranno fatte valutazioni, gli manca l'ultimo step per il recupero. Stanno valutando con la società"

Sette gol subiti negli ultimi 15 minuti: la preoccupa?
"E' un dato che ho analizzato, con l'aumento del tempo effettivo calano i ritmi e vediamo più gol nel campionato. Ma noi dobbiamo migliorare, è uno degli step di maturità. A Frosinone abbiamo preso gol ad inizio secondo tempo e poi nel recupero, col Como pure, dobbiamo crescere"

Come sta Zapata?
"Lavora, lo vedo in crescita e mi auguro che migliori ancora"

Sulle sconfitte pesano di più gli infortuni o una fragilità caratteriale?
"Non vado dietro all'alibi degli infortuni, ho una rosa che mi permette di competere. Fragilità? Abbiamo metri di giudizio diversi, io questa fragilità non la vedo e non mi faccio trasportare dalla vostra emotività. A Frosinone i tre dietro hanno fatto roba vera, il salvataggio di Coco è roba vera. Vedo spirito e anima disumana, abbiamo fatto un gran secondo tempo in fase difensiva. Fa parte del percorso, dobbiamo crescere in alcuni momenti della partita. Ogni week-end c'è una gara completamente diversa l'una dall'altra. Non dobbiamo farci trascinare dall'inerzia delle partite, è uno step ancora da fare"

Come mai un calo realizzativo?
"Forse è un po' eccessivo...Non possiamo passare dal grande entusiasmo ad essere disfattisti. Per me non è svanito l'entusiasmo, lo percepisco in spogliatoio e dalla risposta dei tifosi. Ci sono cadute, ma vogliamo finire nel modo giusto e vincere domani. Pensiamo alle cose di campo: se non segnano gli attaccanti, speriamo facciano gol gli altri"

Tre convocati in U21 azzurra
"Ci crediamo. Mi auguro e spero che qualche ragazzo possa anche assaporare la magia della Nazionale maggiore, ma tutto passa da qua dentro e dal lavoro nel Toro. Lo sanno bene, ma pensiamo a domani"

Cosa vuole vedere domani dal suo Toro?
"La lettura dei momenti della gara è legata al tempo, ci vuole tempo per raggiungere la maturità totale. Bisogna vincere le partite sporche, e domani voglio una squadra solida cercando di giocare a calcio. Non dipenderà solo da noi, anche dagli avversari e dal tipo di gara che sarà"

Quanto sente sua questa città? Ha visto musei torinesi?
"Mi dispiacere deludervi, i miei posti preferiti sono il Filadelfia e lo stadio. Non sono un marito semplice, mia moglie è tosta e mi sopporta ma vivo completamente per il mio lavoro, per i miei ragazzi e per la mia squadra. Sentimento e ambizione di poter fare bene e regalare emozioni a questa gente va al di là, penso che più tempo dedichi alla causa più puoi riuscirci. E' la stessa mentalità che cerco di trasferire ai miei ragazzi, è solo così che si va oltre ai propri limiti"

Come sta Simeone? E quando rivedremo Casadei?
"Stanno tutti bene. Casadei? Lo vedo bene, migliora ma come tutti. Mi aspetto tanto da tutti. Fuori dai convocati Fortini e Rodriguez, Mandragora lo valutiamo oggi pomeriggio"

Che consigli dà ad Adams?
"Sono molto legato a lui, è un ragazzo giusto e di qualità. A lui e agli altri dico che non possiamo cullarci su ciò che abbiamo fatto, ma bisogna lavorare per migliorarsi. Me lo porto dietro dalla mia carriera. Adams ha fatto un inizio di campionato importante, ma può andare in doppia cifra e deve pretenderlo da se stesso. Può regalarci soddisfazioni"

Domani chi gioca a centrocampo?
"Ne dico uno: gioca Fitz-Jim"

Mezzo secolo senza il Capitano dei Capitani, Ferrini: quanto ha senso buttare in spogliatoio anche questo seme? O magari non verrebbe raccolto?
"Non mi piace essere ipocrita. Ciò che siamo noi, con il massimo rispetto della storia che non è facile inculcarla nei ragazzi stranieri, e noi vogliamo dimostrare ciò che siamo noi. Il pubblico ci tende una mano: lo dico con rispetto della storia, dobbiamo crescere cercando di vincere. Dobbiamo essere aggrappati ai punti. Distanza tra storia e società? Domenica mattina sarò lì al Filadelfia per la messa per Ferrini, ma dico che domani il risultato è troppo importante per noi. Con tutto il rispetto per la storia"

Ore 14.51 - Termina la conferenza stampa di Abate

Articoli correlati

Immagine news 1
Lecce, Di Francesco: "Coulibaly non al top. Geubbels in gruppo ma difficilmente giocherà dal 1'"
Immagine news 2
Lecce, Di Francesco: "Conta il risultato, fondamentale l'impatto alla partita"
Immagine news 3
Simeone e un gol in casa che manca da 6 mesi. Il Cholito prova lo yoga per spezzare il tabù

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:15 Serie A
Genoa, De Rossi: "Rosa del Milan tra le prime tre del campionato. Saranno più concentrati"
Immagine news 2
15:07 Serie A
L'Inter pensa a Richards: il difensore del Crystal Palace piace a Chivu. Il punto
Immagine news 3
15:00 Serie ATMW
TMWHojlund non è soddisfatto e l'ha detto chiaramente. Per l'estate c'è già una clausola
Immagine news 4
14:52 Serie A
Aquilani: "Domani sarà la prima all'Olimpico da tecnico. Questo non me lo toglie nessuno"
Immagine news 5
14:51 Serie ALive TMW
Live TMWTorino, Abate: "Da sosta a sosta siamo cambiati: strada giusta, Frosinone non è passo indietro"
Immagine news 6
14:45 Serie A
Niente Belgio per De Winter, Van Bommel: "Lo ha deciso lui. Avrà delle conseguenze"
Immagine news 7
14:44 Serie ALive TMW
Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'undicesima giornata di campionato
Immagine news 8
14:42 Serie A
Ramon convocato dalla Spagna, il ct De La Fuente: "Grande stagione con il Como"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'incredibile controsenso post derby di Milan e Inter. Amorim e la doppia faccia insospettabile: bene in Serie A, disastro in Europa. La terza risposta della Juve su Spalletti: Rennes, Napoli e AZ, la squadra è con lui. Anche grazie a Carnevali
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 11ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Italia, fuori Calò: è giusto. Lontani-Cassano, i conti tornano. Mancini, ma chi segna?
Immagine top news n.2 Ludi: "La parola scudetto è qualcosa di non associabile al Como in questo momento"
Immagine top news n.3 Il Napoli e un ritiro mal digerito: 7 anni fa fu ammutinamento. E Ancelotti saltò dopo un mese
Immagine top news n.4 Milan, Krosche sarà operativo dall'1 gennaio. Ma potrebbe anticipare il suo arrivo
Immagine top news n.5 Napoli, giocatori infuriati per il ritiro: l'ha voluto Allegri. E De Laurentiis gli ha dato carta bianca
Immagine top news n.6 I numeri premiano Calò, non Mancini: la mancata convocazione in Nazionale fa discutere
Immagine top news n.7 Elezioni FIGC, i programmi di Adriano Galliani e Giovanni Malagò a confronto
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.2 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.4 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Allegri via dal Napoli? Allora ADL deve pensare anche a Manna"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, per Allegri è già scaduto il tempo? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Cagni sull’Atalanta: “Momento delicato. Sarri? Lo vedo demoralizzato e in difficoltà”
Serie A
Immagine box news Serie A L'Inter pensa a Richards: il difensore del Crystal Palace piace a Chivu. Il punto
Immagine box news Serie A Hojlund non è soddisfatto e l'ha detto chiaramente. Per l'estate c'è già una clausola
Immagine box news Serie A Aquilani: "Domani sarà la prima all'Olimpico da tecnico. Questo non me lo toglie nessuno"
Immagine box news Serie A Torino, Abate: "Da sosta a sosta siamo cambiati: strada giusta, Frosinone non è passo indietro"
Immagine box news Serie A Niente Belgio per De Winter, Van Bommel: "Lo ha deciso lui. Avrà delle conseguenze"
Immagine box news Serie A Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'undicesima giornata di campionato
Serie B
Immagine box news Serie B L'Azerbaigian non perde tempo e brucia l'Italia: il doriano Mezzotero convocato in Nazionale
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco: "La Serie A è un obiettivo, ma non deve diventare un'ossessione"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio: "Gli episodi ci sono costati punti, dobbiamo imparare"
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti ritrova il Padova: "Non saremo mai nemici, ma domani saremo avversari"
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "La classifica dell'Empoli non è indicativa. Vogliamo vincere"
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Il derby non è una gara normale. Sarebbe da stupidi pensarlo"
Serie C
Immagine box news Serie C Il Benevento premeva per averlo, ma Zanaboni ha preferito brillare nell'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Serie C, da Reggiana-Ostiamare a Latina-Livorno, ecco le gare trasmesse dalla RAI
Immagine box news Serie C Ravenna, già venduti 1.100 biglietti per la sfida con Ronaldinho: pronta la Tribuna R10
Immagine box news Serie C Violenza sessuale di gruppo, tre condanne per gli ex giocatori del Bra
Immagine box news Serie C Serie B e C, tanti giovani convocati in azzurro: le seconde squadre fanno il pieno
Immagine box news Serie C Serie C, il programma della 13ª: apre l'Union Brescia stasera. Chiude il Bari lunedì
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Olimpiade, rivoluzione nel calcio femminile: dal 2032 potrebbe giocare l'Under 23
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 novembre 2019, l'Atalanta guadagna il suo primo punto in Champions League. Contro Guardiola
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio