Genoa, De Rossi: "Con il Milan perfetti come lo siamo stati con la Juve, anzi forse di più"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha commentato come si gestisce l'euforia dopo tre vittorie di fila: "La gestiamo alla stessa maniera, ovviamente andiamo un po' dosare. Quando fuori c’è negatività l'abbiamo dosata per mantenere l'equilibrio. E lo facciamo guardando i numeri e abbiamo cercato di spostare l'attenzione su quanto di buono fatto nelle prima cinque partite. E in questo momento bilanciamo Il nostro mondo è un po’ pazzo, oscilla in maniera molto veloce e dobbiamo mantenere i piedi per terra. Questa squadra si allena sempre bene. Dal nostro punto di vista del guardare lontano mi piace ma il nostro obiettivo è fare una bella partita con il Milan. Ma visto che è recente il momento di contestazione che non possiamo dimenticarcene. La strada è ancora lunga".

Manterrai un blocco con il 4-4-2 contro una squadra molto forte sulle fasce?

"A Lecce abbiamo fatto anche nel primo tempo la fase di blocco basso con il 4-4-2. Wiafe ha fatto una grande partita però non erano molto oliati i meccanismi con Ellertsson. In fase offensiva possiamo continuare a giocare con questo modo di attaccare le fasce. Loro sono forti però perché anche dentro al campo sanno giocare, basti vedere i loro centrocampisti. Dobbiamo essere perfetti come lo siamo stati con la Juve, anzi forse di più. Loro hanno anche tanti cambi a prescindere dall'interpretazione del nostro modulo".

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