Anche Luis Enrique rapito dal Como: "Gioca molto bene, ho guardato il 9-1 al Lens"

L'uragano Como ha lasciato le macerie in casa del Lens, tanto che arrivano reazioni anche da parte di personaggi di spicco nel mondo del calcio sul sorprendente 9-1 rifilato dalla squadra di Fabregas ai francesi., Alla sua prima volta in Champions League e dopo appena tre partite i lariani hanno già fatto aggiornare diversi record della competizione e non sono passati inosservati, per esempio agli occhi di Luis Enrique.

PSG, Luis Enrique consola il Lens

L'allenatore del Paris Saint-Germain infatti, nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Troyes, ha detto la sua in merito al match finito con uno scarto così largo, consolando il Lens. Così come il Villarreal, che proprio il PSG ha battuto per 6-0 nell'ultimo turno di Champions. Luis Enrique aveva già confessato di essere imbarazzato dal punteggio contro il club iberico e di ritenere che per loro si trattasse di un semplice incidente, come per Lens.

Queste le sue parole: "IL Lens è un'ottima squadra. Ho visto questa partita, ne ho approfittato per vedere come gioca la squadra di Como (il PSG andrà a Como il 20 gennaio prossimo). Hanno giocato molto bene. Questo non riflette il divario tra le due squadre, Lens non è una cattiva squadra. Ma è così. Questi risultato sono incidenti. È la stessa cosa per il PSG e il Villarreal, non è il vero divario".