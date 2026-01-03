Como, Fabregas: "Paz in settimana non si è allenato, ha un problema al quadricipite"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Ci puoi raccontare l'assenza di Paz?

"Perchè è scarso. Scherzo, in settimana non si è allenato, non ha recuperato dopo Lecce, ha un problema ha il quadricipite, ai glutei e ha avuto anche la diarrea e la febbre per giorni. Può entrare nella ripresa e fare la differenza".

Com'è stato poter preparare la gara avendo questi giorni a disposizione?

"Ho voluto dare due giorni liberi ai ragazzi, è l'ultima settimana dove possiamo fare allenamento. Non ci sarà poi tanto allenamento fino alla gara con l'Atalanta, vogliamo dare il meglio".