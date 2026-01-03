Como, Fabregas: "Paz in settimana non si è allenato, ha un problema al quadricipite"
TUTTO mercato WEB
Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.
Ci puoi raccontare l'assenza di Paz?
"Perchè è scarso. Scherzo, in settimana non si è allenato, non ha recuperato dopo Lecce, ha un problema ha il quadricipite, ai glutei e ha avuto anche la diarrea e la febbre per giorni. Può entrare nella ripresa e fare la differenza".
Com'è stato poter preparare la gara avendo questi giorni a disposizione?
"Ho voluto dare due giorni liberi ai ragazzi, è l'ultima settimana dove possiamo fare allenamento. Non ci sarà poi tanto allenamento fino alla gara con l'Atalanta, vogliamo dare il meglio".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Ora in radio
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile