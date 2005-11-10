Ha fatto in tempo a disputare 133 minuti con la maglia del Como, sfornando un assist in 12 minuti dal suo ingresso in campo contro il Genoa per il 4-1 rifilato da Assane Diao, dopodiché Moise Kean è scomparso. L'infortunio che lo blocca ai box ormai da oltre un mese sarebbe riconducibile all'accusa di Cesc Fabregas rivolta alla FIGC per la gestione del caso del giocatore.

All'origine dell'infortunio "misterioso"

L'ex Fiorentina ha preso un colpo alla tibia nel match contro il Belgio il 25 settembre, dopodiché ha saltato la sfida contro la Turchia ma Roberto Mancini l'ha schierato comunque nella gara contro la Francia del 2 ottobre. Ha saltato la gara di tre giorni a seguire con la formazione dell'allora ct Vincenzo Montella per un rientro anticipato a Mozzate. Una situazione ricostruita dall'allenatore del Como, che lo ha fatto imbestialire: "Quando è arrivato da noi ha fatto un sacco di esami, e tutti avevano dato luce verde. Il problema è stata la sosta: contro il Belgio ha giocato da infortunato e quando è tornato aveva questo nuovo problema che prima nessuno aveva riscontrato. Comunque non voglio fare polemica e non voglio dare colpe a nessuno, ognuno la legge come vuole; ora la nostra priorità deve essere quella di recuperarlo".

E poi?

Spendere 35 milioni più bonus per prelevarlo dalla Fiorentina e incasellarlo nell'undici titolare di Fabregas era l'obiettivo della dirigenza lariana, che evidentemente si è ritrovata spalle al muro per questo fastidio alla tibia di Kean. Inizialmente si ipotizzava uno stop più breve, ma le tempistiche di ritorno in campo si sono allungate e nel mezzo il classe 2000 ha dovuto fare anche visita all’istituto Cugat di Barcellona per un trattamento finalizzato al pieno recupero del problema avuto. Nessun comunicato ufficiale per riferire l'effettiva entità dell'infortunio o precisazione sulle condizioni del giocatore, ma rientro che a questo punto potrebbe slittare anche oltre fine novembre - si ipotizzava il ritorno contro la Juventus -, chissà se addirittura nel 2027.

La variabile social

Mentre alcune indiscrezioni rivelano di un nuovo controllo medico per Kean, c'è un altro enigma da risolvere e riguarda i social network. L'attaccante 26enne aveva disabilitato il proprio account Instagram da circa due settimane, senza più lasciare traccia di sé, alimentando curiosità e mistero sulla sua situazione. Ma nelle ultime ore, all'improvviso, è tornato sulla platea di Instagram, dopo aver cancellato ogni singola foto-ricordo in allegato e lasciando solamente uno sfondo nero come immagine principale del suo profilo. Mentre Fabregas lo aspetta con ansia e crescono perplessità sul suo infortunio, forse esistono anche dinamiche fuori dal campo che nessuno conosce. Il silenzio, intanto, non aiuta certo a capire.