Cosa sta succedendo attorno a Moise Kean? Fermo ormai in infermeria dalla pausa nazionali di settembre-ottobre, dopo un colpo alla tibia preso contro il Belgio nella gara d'andata di Nations League il 25 settembre per poi giocare sopra al dolore - dalla ricostruzione di Cesc Fabregas - nel match contro la Francia il 2 ottobre. Questo l'ultimo giorno che ha visto in campo l'attaccante classe 2000 con la maglia azzurra, ma non del Como, con cui invece ha trovato soltanto 4 presenze, di cui 3 in Serie A (per un totale di 133 minuti) e un assist. Poi il nulla e la scomparsa per infortunio.

Le ultime

Secondo quanto appreso da La Provincia di Como, tuttavia, il rebus è sempre più criptico: Moise Kean, fermo da più di un mese ormai, potrebbe avere bisogno di più tempo per poter rientrare. L'ex centravanti della Fiorentina avrebbe avuto necessità di un controllo medico, non meglio precisato se per un nuovo contrattempo fisico sulla tabella di marcia per il rientro oppure se per un altro problema accusato. Voci di corridoio, riprese dal quotidiano comasco, parlerebbero anche di visita in Pronto Soccorso.

Problema fisico noto

Il problema che si è trascinato dalla scorsa stagione alla tibia, dopo l'investimento da 35 milioni di euro più bonus, era noto al Como che prima dello sbarco sul Lario e della firma sul contratto aveva organizzato controlli specifici appositamente per verificare le condizioni del giocatore. Era atteso inizialmente in campo per la fine del mese di novembre, nella migliore delle ipotesi per il big match contro la Juventus, invece ora potrebbe addirittura slittare.