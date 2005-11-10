Yildiz torna a lavorare in campo, la Juventus: “Un passo alla volta”. Il punto sul rientroTMW
“Un passo alla volta, Kenan”. La Juventus incita così il suo grande infortunato, Kenan Yildiz, pubblicando un breve video su Instagram che ovviamente fa felici i tifosi. Le immagini ritraggono infatti il fantasista turco al lavoro sul campo e con il pallone, impegnato nel suo percorso di riatletizzazione.
Il rientro sul campo di allenamento, in sostanza, è avvenuto. Ciò non vuol dire che Yildiz anticiperà i tempi: il suo ritorno al lavoro con i compagni resta infatti fissato attorno alla metà di dicembre.
L’obiettivo di Luciano Spalletti e della Juventus è di riavere il numero 10 bianconero al meglio per l’inizio del 2027. Per quanto riguarda il resto dell'infermeria, oggi differenziato per Edon Zhegrova. Lavoro a parte per Nico Gonzalez e Cambiaso.