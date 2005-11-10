In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'allenatore della Juve Stabia Pietro De Giorgio ha parlato del percorso della squadra, della propria filosofia calcistica e degli obiettivi per la stagione.

Come ha fatto a isolare la squadra dal contesto?

"Ho cercato prima di incuriosire il gruppo e poi di appassionarlo alla mia proposta di calcio. Chi era qui già negli anni scorsi arrivava da ottimi risultati ottenuti con idee diverse dalle mie. All'inizio c'era un po' di scetticismo, poi i giocatori mi hanno seguito. Con i giovani è stato più semplice. La ricerca costante della prestazione è stata la nostra risposta alla penalizzazione".

In estate l'ha cercata anche l'Empoli. Come sono andate le cose?

"Il direttore sportivo Stefanelli mi voleva lì, poi i tempi si sono allungati per la possibile cessione societaria. Lo scenario è cambiato e adesso siamo entrambi qui".

Come definirebbe il suo calcio?

"Verticalità, attacco costante dello spazio e rotazioni, con e senza palla. Mi piace un gioco propositivo, con la difesa a quattro come base. Credo sia importante anche far divertire chi guarda le partite".

Di Nardo può diventare il capocannoniere?

"Lo stimolo ogni giorno. Ha le qualità per riuscirci e può diventare il capocannoniere".

A quali allenatori si ispira?

"Ho preso qualcosa da tutti quelli che ho avuto: Sarri, Juric, Indiani e Vivarini. Ma in questo momento Fabregas mi piace da impazzire".