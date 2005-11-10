La 14ª giornata del Girone B di Serie C ha regalato gol, giocate decisive e qualche episodio destinato a far discutere. TuttoMercatoWeb.com, con la collaborazione di TuttoC.com, vi propone i top e flop del turno, in cui Ronaldinho si è preso la scena a Ravenna e Konaté ha trascinato la Vis Pesaro con una splendida tripletta. Bene anche Donati, Castorri e Meazzi, capaci di lasciare il segno nei rispettivi incontri. Tra i flop, invece, finiscono giocatori condizionati da errori individuali, espulsioni e occasioni sprecate.

TOP – Konaté incontenibile, Donati decisivo nel pomeriggio di Ravenna

KONATÉ (VIS PESARO) – INCONTENIBILE

Prestazione da incorniciare per il classe 2002, assoluto protagonista del successo della Vis Pesaro. La sua tripletta mette in mostra tutto il repertorio: senso della posizione in area, velocità e capacità di incidere anche nel lavoro senza palla, ripiegando quando necessario. Una prova completa, che lo consacra come uno dei grandi protagonisti del turno.

DONATI (RAVENNA) – FICCANTE

In una prima frazione complicata per il Ravenna, con pochi spazi da attaccare nella metà campo avversaria, l'ex Monza è tra i più intraprendenti. Accompagna con continuità la manovra e si rende pericoloso con i suoi inserimenti: soltanto un grande intervento di Martelli gli nega il gol su un calcio d'angolo battuto da Ronaldinho. Nel pomeriggio speciale dei giallorossi trova comunque la soddisfazione della prima rete stagionale.

CASTORRI (LATINA) – INARRESTABILE



Serata da ricordare per il giocatore del Latina, che contribuisce in maniera determinante al successo della squadra. Prima serve un assist illuminante per il vantaggio firmato da Baez, poi trova personalmente la rete del raddoppio, spianando la strada alla goleada. A completare la prestazione ci sono tante iniziative che mettono in difficoltà la retroguardia molisana.

MEAZZI (PESCARA) – FATATO

Sulla fascia è praticamente imprendibile. Salta con regolarità il diretto avversario, inventa giocate di qualità e mette al centro palloni invitanti per i compagni. Non a caso, due delle tre reti realizzate dal Pescara nel primo tempo nascono proprio dai suoi piedi. Una prestazione di grande qualità e imprevedibilità.

FLOP – Nicastro ingenuo, Quirini lascia il Perugia in inferiorità numerica

NICASTRO (VIS PESARO) – INGENUO

L'espulsione rimediata al 62' ha rischiato di complicare seriamente la partita della Vis Pesaro. Un vero peccato, perché fino a quel momento la sua prestazione era stata positiva, con un prezioso lavoro al servizio della squadra e anche un assist di qualità per il 3-1 di Konaté. La reazione scomposta, con la scalciata ai danni di un avversario, resta però un errore pesante e evitabile.

QUIRINI (PERUGIA) – INGENUO

Adattato nel ruolo di braccetto sinistro per far fronte all'emergenza in difesa, comincia la partita con personalità e sfiora anche il gol. Poi, però, diventa protagonista in negativo nell'episodio che porta all'espulsione: la sua chiusura non è precisa e, dopo aver respinto il pallone di testa sul corpo dell'avversario, trattiene Masala. Un intervento evitabile che lascia il Perugia in dieci.

SGARBI (SAMBENEDETTESE) – IMPRECISO

Giornata decisamente negativa per l'attaccante, che fatica a entrare nel vivo del gioco e non riesce a sfruttare le occasioni a disposizione. Le soluzioni scelte in fase offensiva sono spesso sbagliate e pesa soprattutto l'errore davanti a Fiorillo: tutto solo davanti al portiere, spreca una grande opportunità. Un episodio che riassume una prestazione da dimenticare.