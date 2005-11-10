Il Bologna quest'oggi è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Casteldebole, agli ordini dell'allenatore Raffaele Palladino. La società rossoblù ha informato degli sviluppi che si sono verificati nel corso della seduta, attraverso la pubblicazione di un bollettino ufficiale.

Il comunicato rossoblù: tre ancora a parte

Si legge, nella nota del Bologna: "Proseguono a Casteldebole gli allenamenti dei ragazzi di Raffaele Palladino in vista della partita contro l’Udinese, in programma domenica. Per i rossoblù, attivazione atletica, esercitazioni tecniche e sul possesso palla, seguite da una partitella a campo ridotto. Al gruppo si sono aggregati anche Massimo Pessina e Arthur Theate, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Lavoro differenziato per Juan Miranda, Jay Enem e Nicolò Cambiaghi".