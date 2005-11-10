Come vi abbiamo raccontato, la Fiorentina va alla ricerca di un nuovo terzino sinistro nel calciomercato di gennaio e una mano al DS viola Fabio Paratici nella sua caccia all'uomo giusto potrebbe arrivare da un procuratore molto influente e amico del dirigente, il portoghese Jorge Mendes. Quest'ultimo infatti deve trovare una nuova sistemazione a un suo assistito di Serie A, e la Fiorentina potrebbe essere la soluzione giusta.

Amorim d'accordo sulla partenza

Secondo una rivelazione del portale FirenzeViola.it, infatti, Mendes avrebbe proposto alla Fiorentina il profilo del nazionale ecuadoriano Pervis Estupinan, a tutti gli effetti un giocatore in esubero nel Milan e pronto a rimettersi in gioco altrove. Il tecnico rossonero Amorim, che lo ha impiegato per un totale di 446 minuti suddivisi in 10 spezzoni, avrebbe anche già dato il suo assenso all'eventualità di cederlo.

Può essere ceduto anche in prestito

Estupinan è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2030 e guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione: per favorirne l'uscita, la società rossonera potrebbe anche aprire a una partenza in un affare a base prestito, provando a inserire un obbligo di riscatto condizionato.