Dopo oltre un anno e mezzo fermo il tecnico Lamberto Zauli riparte da quella Romagna dove è esploso come calciatore (con la maglia del Ravenna) e che lo ha tenuto a battesimo come allenatore nel 2009 sulla panchina del Bellaria Igea Marina, un'avventura che terminò dopo 29 gare di campionato con l'esonero, e che lo ha poi visto protagonista sulla panchina del Santarcangelo quando chiuse all'undicesimo posto dieci anni fa. L'ex fantasista infatti è stato scelto dal Forlì, che lo ha preferito a Cassani, Dossena e Bernacci, come sostituto di quel Nicola Campedelli che si è dimesso prima del derby contro il Ravenna in cui ha esordito Ronaldinho.

Zauli alla caccia del rilancio

Per Zauli è un'occasione da non perdere per rilanciare una carriera che dopo la Juventus Next Gen (un decimo e un ottavo posto) lo ha visto quasi sempre nei panni del subentrante e spesso esonerato nel corso della stagione. Nel 2022 col SudTirol neopromosso in Serie B la sua avventura dura solo il pre campionato per concludersi ad agosto con la risoluzione del contratto. L'avventura successiva fu nello stesso anno con il Crotone che lo chiamò a febbraio: un'esperienza chiusa con il secondo posto in campionato, ma l'eliminazione per mano del Foggia nel secondo turno della fase nazionale dei play off. Confermato dai calabresi venne poi esonerato prima a metà ottobre, quando però i calciatori chiesero e ottennero la sua permanenza, e poi a fine febbraio per poi tornare in sella il 21 marzo dopo le dimissioni di Silvio Baldini. Nell'ottobre del 2024 subentra invece sulla panchina del Perugia senza però riuscire a invertire la rotta e concludendo la sua avventura con l'esonero ancora a fine febbraio. Ora una nuova occasione per cercare di mostrare quelle qualità mostrate a inizio carriera e che lo avevano portato anche a sfiorare la Serie B e quella capacità di lanciare giovani che lo aveva portato sulla panchina della seconda squadra della Juventus.

Zauli è il nuovo allenatore del Forlì

“La società Forlì Football Club comunica di aver affidato la panchina della Prima Squadra a Lamberto Zauli. L’allenatore romano, classe 1971, porta in dote un bagaglio di grande esperienza sia da calciatore nei massimi campionati nazionali, sia da allenatore. Nel corso della sua carriera in panchina ha infatti guidato realtà importanti del panorama professionistico e giovanile italiano, tra cui Juventus Primavera e Under 23, Südtirol, Crotone e Perugia, distinguendosi per la valorizzazione dei giovani ed uno stile di gioco propositivo.

Il Club, oltre a ufficializzare il nuovo tecnico, conferma lo staff tecnico: Gianluigi Bamonte, Giuliano Morena, Andrea Spinelli, Alessandro Romagna e Leonardo Boi. La società desidera ringraziare sentitamente Gianluigi Bamonte per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento al Club e nell’aver guidato la squadra con impegno in questa fase di transizione. La società rivolge a Lamberto Zauli un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura in biancorosso”.