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Calafiori premiato in Campidoglio dal sindaco Gualtieri. Poi si affaccia dal balconeTMW
Il difensore dell’Arsenal premiato dal sindaco Gualtieri per i successi internazionali. Dopo la cerimonia, l’affaccio dal balcone del Campidoglio
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Giornata speciale per Riccardo Calafiori, premiato questa mattina in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana ha ricevuto un riconoscimento a nome della città per i risultati ottenuti a livello internazionale,
in particolare per la vittoria della Premier League e per il percorso compiuto nella scorsa stagione in Champions League.
Dopo la cerimonia, Calafiori si è anche affacciato dal balcone del Campidoglio. Un momento particolare per il calciatore romano, che ha ricevuto così l'omaggio della sua città per i successi conquistati con la maglia dell'Arsenal.
Fonte: Da Roma, Marco Campanella
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