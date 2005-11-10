Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Luis Milla autore del gol che vale la vittoria del Como contro l'AEK Atene in Champions League. Le sue parole: "Sono molto felice per quello che sto vivendo insieme a questa squadra, è una famiglia che si è creata lavorando qui a Como. E' una delle giornate più felici della mia vita. Continuiamo a scrivere la storia per il Como".

E' stata anche una serata difficile ma avete imparato a vincere anche nelle situazioni difficili.

"Sappiamo che la Champions presenta queste situazioni. Nel primo tempo abbiamo faticato ma abbiamo dimostrato grande unione. Poi abbiamo giocato molto bene".

Siete tra le prime 24 squadre.

"Sapevamo che questa partita avrebbe segnato il nostro cammino in Champions. Volevamo dominare questa classifica. Ora pensiamo giorno dopo giorno".

Quanto sei contento di aver accettato l'invito di Fabregas a giocare qui?

"Non si può spiegare, devo un ringraziamento eterno alla mia famiglia, alla mia fidanzata, ai miei amici e al mio procuratore per avermi spinto a giocare qui".

Il primo messaggio è per tuo papà?

"E' speciale averlo qui a Como".