Como, Nico Paz: "Provo a segnare in ogni modo, stasera aspettavo il cross"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:37Serie A
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27.10.2026 23:37Serie A
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Nico Paz, numero 10 del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta per 3-1 sul Torino: "Sapevo che poteva arrivare il mio momento, oggi c'era da entrare in area e aspettare il cross: per fortuna sono riuscito ad arrivare al gol. Provo a segnare in ogni modo, oggi l'ho fatto di testa e voglio continuare così".
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