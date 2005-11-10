Como, Sanchez: "Nico Paz impressionante, possiamo arrivare molto lontano"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:39Serie A
autore Marco Pieracci
27.10.2026 23:39Serie A
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Robert Sanchez, portiere del Como, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 3-1 sul Torino: "La squadra sta giocando molto bene, facendo punti. Io sono arrivato con la voglia di mettermi in gioco, oggi ho avuto la possibilità e sono contento. Siamo una squadra giovane con molta voglia, se continuiamo a fare questo lavoro possiamo arrivare molto lontano. Nico Paz è un giocatore impressionante, con un potenziale incredibile visto che è ancora molto giovane".
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