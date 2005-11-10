Fabregas sceglie Robert Sanchez col Feyenoord: l'ingaggio inaspettato ora è un'arma in più

Dal nulla, a poche ore dal confronto di Champions League tra Como e Feyenoord al De Kuip di Rotterdam (ore 18:45), Cesc Fabregas ha deciso di sorprendere i suoi avversari con un cambio inaspettato: non ci sarà Jean Butez, ma Robert Sanchez a proteggere la porta. Per la prima e storica trasferta europea nella storia del club, il tecnico dei lariani ha deciso di scommettere sul 28enne spagnolo.

Quando è stata l'ultima volta

Non sarà la prima volta. Infatti, Fabregas aveva già dato segnali di voler ruotare anche tra i pali in questo avvio di stagione: in campionato contro il Parma lo scorso 14 settembre. Un'occasione per Robert Sanchez di farsi conoscere ai tifosi del Sinigaglia, così come la dimostrazione per il suo allenatore di poter contare su un'alternanza che farà comodo anche nell'impegno di oggi, in uno stadio incandescente per antonomasia grazie ai tifosi del Feyenoord.

L'arrivo dal nulla

"Non cercavamo un portiere, poi è successo qualcosa che non ci aspettavamo". Di imprevisti e situazioni scomode nelle ultime ore di mercato capitano spesso, al Como è successo proprio questo quando Noel Tornqvist ha deciso di lasciare il Como successivamente ad un confronto con Fabregas, che quindi ha colto al volo l'occasione di ingaggiare Robert Sanchez in prestito fino al termine della stagione. "Abbiamo cercato anche portieri italiani, in Serie B e in altri campionati, ma non abbiamo trovato quello che cercavamo. Poi il Chelsea ha preso Emiliano Martínez ed è nata l’opportunità Robert Sánchez. Abbiamo fatto un tentativo e lui ha accettato subito", ha raccontato l'allenatore del Como.

Segnale allo spogliatoio?

Il livello si è alzato e anche da questa scelta di preferire Robert Sanchez in porta oggi Fabregas manda un messaggio al gruppo: chi serve, gioca. L'ex estremo difensore del Chelsea conta già 8 presenze in Champions League in carriera, oltre che 3 clean sheet contro Barcellona, Pafos e Benfica. L'esperienza e l'abitudine a reggere determinate pressioni probabilmente è quanto ricerca il tecnico del Como dal portiere 28enne contro il Feyenoord.