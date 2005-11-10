Como, decisivo anche Robert Sanchez: "Ma Nico Paz da vicino è impressionante"

Nel 3-1 del Como sul Torino è stato decisivo anche l'ex portiere del Chelsea, Robert Sanchez. L'estremo difensore ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida: "Premio mvp a Nico Paz? Lui ha ne ha già tanti, potrebbe darmelo! (ride, n.d.r.) Ha fatto un partitone, un gran gol, lo merita".

Non deve essere facile non avere continuità: come riesci ad essere tranquillo?

"Sono venuto qui con un'idea, la squadra sta facendo bene e io devo essere paziente. Quando ho l'occasione cerco di sfruttarla e la continuità cerco di costruirla nel futuro".

Hai giocato con tanti grandi giocatori: dove può arrivare Nico Paz?

"Ha un potenziale incredibile, già lo avevo visto da fuori, ma vederlo da vicino è impressionante. Non ha limiti, può arrivare dove vuole".