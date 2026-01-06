Como, un'idea per l'attacco porta in Belgio: occhi su Rodriguez dell'Union SG

Nome nuovo per il mercato del Como. Mentre la società, in linea di principio, non aveva in mente ulteriori colpi dopo l'imponente campagna acquisti estiva, la classifica e le ambizioni europee potrebbero portare ad un cambio di rotta e ad almeno un rinforzo da mettere a disposizione di Cesc Fabregas.

Un'indicazione in questo senso l'aveva data lo stesso allenatore spagnolo parlando della sua rosa: "Senza Morata, Addai e Diao abbiamo poche soluzioni. Vediamo, non posso dirvi cosa faremo ma valuteremo se ci saranno opportunità. Altrimenti, continueremo a lavorare con il materiale che abbiamo: sono molto contento della nostra squadra, posso solo ringraziare i ragazzi per tutto quello che fanno".

Il Como insomma potrebbe muoversi per un rinforzo offensivo nelle prossime settimane di calciomercato invernale. Ed in questo senso, secondo Tuttosport, i dirigenti lariani hanno messo gli occhi su Kevin Rodriguez, centravanti dell'Ecuador che gioca in Belgio nell'Union Saint-Gilloise. Classe 2000, nella stagione attualmente in corso il giocatore ha messo insieme un totale di 28 presenze (di cui 6 in Champions League) con all'attivo 10 gol e 3 assist.