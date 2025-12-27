Como, vincere per tornare grande: Fabregas vuole riprendere il percorso con due pedine in più

Reagire alle ultime due sconfitte. E' il compito del Como. La squadra di Cesc Fabregas questo pomeriggio sfiderà il Lecce di Eusebio Di Francesco per cercare di rimanere agganciati al treno europeo. Il trend positivo dei lariani è stato bruscamente interrotto nelle ultime due partite. Dal 4-0 di San Siro contro l'Inter allo 0-1 subito all'Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Due partite, due sconfitte, che però non hanno inficiato sul percorso dei biancoblù lombardi e che non hanno ridimensionato gli obiettivi.

Due rientri per Fabregas

E per la gara del Via del Mare, molto probabilmente (anzi, quasi sicuramente) non dal primo minuto ci saranno due rinforzi in più. Ma non dal mercato. Sono tornato a disposizione dai rispettivi infortuni sia Alberto Dossena sia Sergi Roberto. Il difensore centrale e il jolly di centrocampo erano ai box da diverso tempo ma sono stati convocati per la partita in terra salentina.

Gli infortuni

Il difensore centrale si era infortunato nel corso della partita dello scorso marzo contro il Milan a San Siro. Gli esami avevano evidenziato una rottura legamento crociato anteriore con successiva operazione. La riabilitazione è stata lunga ma alla fine il giocatore sarà a disposizione del suo mister. Lo spagnolo invece si era procurato una lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra nel corso del match contro la Cremonese dello scorso settembre.