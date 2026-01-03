Como, Vojvoda: "Sappiamo la nostra forza in questo stadio"
TUTTO mercato WEB
Mergim Vojvoda, esterno del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Sappiamo la nostra forza in questo stadio. Vogliamo regalare a loro qualcosa di buono e noi vogliamo fare bene".
Come avete preparato la partita contro una squadra fisica come l'Udinese?
"Loro sono la seconda squadra più fisica in Europa, sono una squadra tosta ma noi dobbiamo giocare come al solito., In casa dobbiamo sfruttare il nostro momento e andare avanti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Ora in radio
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile