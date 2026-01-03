Como, Vojvoda: "Sappiamo la nostra forza in questo stadio"

Mergim Vojvoda, esterno del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Sappiamo la nostra forza in questo stadio. Vogliamo regalare a loro qualcosa di buono e noi vogliamo fare bene".

Come avete preparato la partita contro una squadra fisica come l'Udinese?

"Loro sono la seconda squadra più fisica in Europa, sono una squadra tosta ma noi dobbiamo giocare come al solito., In casa dobbiamo sfruttare il nostro momento e andare avanti".