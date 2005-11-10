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Si chiude il primo tempo al Sinigaglia: la Juventus subisce gol nel recupero per una punizione di Nico Paz, parata da Vicario solo dopo che la palla aveva sorpassato la linea (gol assegnato solo grazie alla tecnologia) ed è sotto 1-0. Partita, quella di Como, pesantemente influenzata da quanto successo dopo appena 5 minuti con Kolo Muani che si è fatto espellere per una reazione ingiustificabile su Valle.

Le scelte

Spalletti cambia: fuori sia Alajbegovic che Conceicao e Zhegrova, davanti Kolo Muani e Woltemade nel 3-5-2, con Celik e Cambiaso sulle due fasce, scelti McKennie, Sarr e Koopmeiners in mezzo. Fabregas risponde con Da Cunha, Nico Paz e Baturina dietro a Douvikas, in porta tocca a Butez.

Clamoroso rosso a Kolo Muani

Baturina riesce già ad andare al tiro in porta dopo tre minuti: Vicario attento. La partita cambia due giri di lancetta dopo: Valle trattiene Kolo Muani, che pensa bene di rispondere con uno schiaffo in pieno volto. Giallo allo spagnolo, rosso inevitabile al francese. Spalletti passa al 4-4-1, Woltemade unico riferimento in avanti.

Il Como cerca spazi, Woltemade spreca

Il Como inizia a macinare gioco, ma con la Juve racchiusa nei primi trenta metri è dura trovare spazi: si prova la soluzione da fuori, come quando Couto impegna il portiere bianconero. Woltemade ha la palla - datagli da Cambiaso - per spiazzare tutti, ma davanti a Butez manda fuori con lo scavetto.

Due infortuni, Nico Paz colpisce su punizione

Fabregas costretto al doppio cambio al 35': problemi per Milla e Valle, dentro Ricci e Kaiki. Inizia il recupero e Nico Paz a gol dal lato destro dell'area, su punizione: sorpreso Vicario che para sì il tiro, ma solo dopo che aveva già sorpassato la linea, come segnalato dall'orologio dell'arbitro Mariani.