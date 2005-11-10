Resta l'amaro in bocca in casa Catania per il pareggio per 1-1 maturato sul campo del Casarano. Intervenuto ai microfoni di Telecolor, Fabrizio Caligara ha analizzato la prestazione della formazione rossazzurra, sottolineando quanto prodotto soprattutto nella ripresa. Il centrocampista si è poi soffermato sulla propria condizione fisica e sulle questioni legate alla sua collocazione tattica. "Penso che ogni partita fa una storia a sé. Oggi siamo partiti bene, ma è difficile avere il predominio ogni partita. Ma oggi meritavamo qualcosa in più".

"Oggi il campo ha detto che il Catania ci ha provato fino alla fine. Nel calcio ci sta che la palla non entra perché nel secondo tempo si è giocato a una porta sola. Io penso che quello che facciamo in allenamento lo abbiamo riportato in partita. Il divario tra noi e il Casarano non è ampio. Ma oggi il campo parla chiaro e meritavamo la vittoria. Serve essere più concreti. L’1-1 ci sta stretto, ma fa parte del calcio".

Caligara ritrova fiducia: "Non mi sento di aver dato il 100%"

Il centrocampista rossazzurro ha poi tracciato un bilancio della propria stagione, finora condizionata dalla mancata partecipazione al ritiro estivo e da un infortunio che ne ha rallentato il percorso di crescita. "Il mio campionato? Fino a ora non mi sento di aver dato il 100%. Non ho svolto il ritiro con la squadra e non è facile avere il ritmo partita. Poi mi sono infortunato. Oggi penso di avere fatto vedere il vero Caligara degli scorsi anni". In chiusura, il giocatore ha parlato della propria posizione in campo, evidenziando la fluidità dei movimenti che caratterizzano il centrocampo etneo. "Non è una questione di ruolo. Non è la mia posizione che cambia per trovarmi bene, alla fine si ruota tanto in campo".