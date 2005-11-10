Doppio cambio obbligato nel Como contro la Juve: al 35' si fermano Milla e Valle
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Daniele Najjar
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Oggi alle 21:29Serie A
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29.11.2026 21:29Serie A
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Sul punteggio di 0-0, doppio cambio obbligato nel Como al 35' nella sfida in corso al Sinigaglia, contro la Juventus. Si fermano sia Milla che Alex Valle, entrambi hanno chiesto il cambio dopo aver riportato qualche problema fisico e sono stati immediatamente sostituiti da Ricci e Kaiki. Nelle prossime ore i controlli di rito per capire la natura del problema.
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