Confermato l'infortunio di Alaba, l'Udinese comunica: "Risentimento al polpaccio"

Confermato che il difensore David Alaba (34 anni) si è infortunato nel corso dell'ultima partita da lui giocata con l'Udinese, la seconda presenza con i bianconeri del Friuli e la prima da titolare del classe 1992.

La nota ufficiale dei bianconeri

A comunicare le condizioni dell'esperto difensore austriaco è stata la stessa Udinese tramite un report di carattere medico: "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente".