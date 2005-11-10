Confermato l'infortunio di Alaba, l'Udinese comunica: "Risentimento al polpaccio"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 11:26Serie A
autore Dimitri Conti
20.10.2026 11:26Serie A
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Confermato che il difensore David Alaba (34 anni) si è infortunato nel corso dell'ultima partita da lui giocata con l'Udinese, la seconda presenza con i bianconeri del Friuli e la prima da titolare del classe 1992.
La nota ufficiale dei bianconeri
A comunicare le condizioni dell'esperto difensore austriaco è stata la stessa Udinese tramite un report di carattere medico: "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente".
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