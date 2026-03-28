Inter, né Dibu Martinez né Alisson: per la porta il grande obiettivo nerazzurro è Vicario

Sono diversi i nomi finiti nel radar dell’Inter in vista della prossima estate, quando il club sarà chiamato a intervenire anche sul ruolo del portiere. In mezzo a tante indiscrezioni, però, la priorità della dirigenza resta piuttosto chiara: individuare un profilo preciso, senza lasciarsi trascinare da suggestioni di mercato che, almeno al momento, non trovano reali conferme.

Negli ultimi tempi si è parlato anche di Emiliano Martinez e Alisson come possibili obiettivi per il dopo Sommer. Due profili di altissimo livello, apprezzati per qualità ed esperienza, ma che - scrive L'Interista - non rientrano nei piani concreti dell’Inter. L’idea del club è diversa: puntare su un portiere italiano, affidabile e già abituato alla Serie A, capace di garantire continuità e conoscenza del campionato.

In questo senso, il nome in cima alla lista resta quello di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham, cresciuto in Italia e protagonista con l’Empoli prima del trasferimento in Premier League, è da tempo seguito dalla dirigenza nerazzurra. Dopo un periodo complicato a Londra e con la volontà di tornare in Italia, Vicario rappresenta un’opzione concreta. L’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta sostenibile per aprire un nuovo ciclo tra i pali.