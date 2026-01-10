Inter-Napoli alla 20^ di A? Fa sorridere il milanista Allegri…

Torta con 80 candeline al Meazza in occasione del prossimo Inter-Napoli. Ma a mangiare la fetta più grossa potrebbe essere il milanista Allegri.

Perché nei 79 precedenti incontri troviamo 2 match giocati proprio alla giornata numero 20. Nel 1992-1993 terminò col pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0. Nel 1956-1957 fu un 3-1 nerazzurro (Lorenzi, Savioni, Pandolfini da un lato, Moro II dall’altro). Insomma, Beneamata che ha conquistato 3 punti sui 4 in palio.

Al termine di entrambi i campionati, però, lo scudetto finì sulle maglia dei cugini del Milan…

La contabilità complessiva dei faccia a faccia in A e in Lombardia racconta di 51 vittorie Inter, 19 pareggi, 9 successi Napoli, 146-72 per i padroni di casa in fatto di marcature.

Nelle ultime due stagioni l’incrocio è sempre terminato per 1-1.

L’ultima affermazione interista è del 2022-2023, 1-0, Dzeko al 56’.

Il più recente colpo partenopeo risale al 2016-2017, 0-1, Callejon al 43’.

Come arrivano a questo scontro i club di Chivu e Conte?

Inter prima a 42 (14V – 0X – 4P con 40GF e 15GS), la metà esatta, 21, colti in casa (7V – 0X – 2P con 24GF e 6GS). Napoli che insegue a 38 (12V – 2X – 4P con 28GF e 15GS), di cui 18 in trasferta (6V – 0X – 4P con 12GF e 7GS).

Insomma, la differenza fra nerazzurri ed azzurri la fanno 2 pareggi, l’ultimo quello nel turno infrasettimanale subito dall’Hellas al Maradona – San Paolo.

E proprio dal segno X ecco l’ultima curiosità.

L’Inter non pareggia in casa dal 2-2 con la Lazio del 18 maggio scorso. Nella stessa data il Napoli faceva 0-0 a Parma. Pertanto, il conteggio di questa statistica arriverà (domenica) per entrambi i club a 238 giorni.

E in caso di 239 il più felice sarebbe Allegri…

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

79 incontri disputati

51 vittorie Inter

19 pareggi

9 vittorie Napoli

146 gol fatti Inter

72 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Napoli 2-1, 12° giornata 1929-1930

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Napoli 1-1, 12° giornata 2024/2025