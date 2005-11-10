Palmisani al top: "Con questa Serie A si cresce tantissimo. Ecco cosa mi ha detto Carnesecchi nel tunnel"

"Siamo una squadra molto forte perché abbiamo un grande gruppo". A parlare è una delle rivelazioni del Frosinone, e più in generale della Serie A, ovvero quel Lorenzo Palmisani che si sta ritagliando uno spazio importante a suon di parate e interventi decisivi. Il 22enne portiere della squadra di mister Alvini è pronto a scendere in campo dal primo minuto anche domani, nel posticipo della nona giornata di Serie A contro il Lecce, con anche l'obiettivo di mantenere alto lo standard personale che lo vede protagonista delle statistiche tra i colleghi di Serie A.

E in conferenza stampa, lo stesso Palmisani parla proprio degli altri portieri della massima serie: "Con questo campionato cresci tantissimo avendo l'opportunità di confrontarsi con grandissimi portieri. Ho la fortuna di conoscere tanti di loro, con Meret a Napoli il giorno prima mi ha chiamato e abbiamo chiacchierato. Cerco di catturare tanto da loro per migliorare".

Domenica c'è stato il confronto con Carnesecchi, cosa vi siete detti?

"Abbiamo parlato prima e dopo la partita. Dopo il match abbiamo chiacchierato un minuto sotto il tunnel, mi ha detto di continuare così che magari arriverà la chiamata della Nazionale".