Coppola: "Il ko con il Belgio la sveglia che ci serviva, ha lasciato qualcosa di buono in tutti"

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il difensore del Paris FC Diego Coppola ha parlato dell'esperienza con la Nazionale italiana per le gare di Nations League di settembre e ottobre: "Mancini è una persona molto semplice, non dà troppo a vedere. Pensa molto a lavorare. Lo definirei un allenatore pragmatico, tutto campo. Non abbiamo parlato tanto in questi mesi ma ha dimostrato di credere in me schierandomi titolare alla prima con il Belgio".

Com'è stata la tua prima da titolare e l'atmosfera in gruppo dopo il Mondiale mancato?

"Diciamo che non è stata la migliore delle gare. Dopo il Mondiale ci aspettavamo tutti di avere una reazione diversa per quello che è stato il terzo grande dispiacere per l'Italia e gli italiani. La vedo come una partita che ci ha svegliati perché poi abbiamo fatto tre grandi prestazioni. Non dico che ci abbia fatto bene perché ovviamente sarebbe stato meglio vincere, però da un lato qualcosa di buono ce l'ha lasciato, a tutti quanti".

Cosa non ha funzionato contro il Belgio?

"Personalmente speravo di vincere la partita e di fare una prestazione decisamente superiore. Alla fine, un po' tutta la squadra è stata sottotono a parer mio e abbiamo pagato la forza del Belgio, una grandissima squadra, rinnovata e giovane".

In difesa siete in tanti. Cosa devi fare per restare nel giro?

"C'è tanta concorrenza là dietro, tra Bastoni, Gianluca Mancini, Scalvini, Ahanor, Leoni che sta rientrando. So che per essere convocato devo far bene nel club e deve far bene il club".