Spunta anche Longo per la panchina del Vicenza. Ma il club deve sempre decidere su Gallo

Non è positivo il momento del Vicenza, che arriva a questa sosta del campionato di Serie B penultimo in Serie B, con 9 punti conquistati nelle undici gare giocate: la posizione di Fabio Gallo, il tecnico, è da giorni sotto osservazione. Per il momento, però, non sono arrivate decisioni in merito.

Spunta solo una lunga lista di sostituti.

Ovviamente, qualora si opti per un cambio in panchina, è da individuare prima di tutto il sostituto. I primi nomi emersi erano quelli dei navigati Roberto Breda e Fabrizio Castori, poi, come avevamo anticipato, era spuntato Andrea Sottil, per il quale è stato fatto un primo sondaggio; nessuna novità è però emersa nelle ore successive. E spunta così il nome di Moreno Longo, reduce da un biennio di alti e bassi con il Bari; il trainer ha risolto il proprio contratto con i pugliesi lo scorso 29 giugno. Di certo c'è che, se davvero si vuole operare nella direzione di un ribaltone, si sono già persi giorni importanti.

La piazza si è schierata però con Gallo.

I tifosi, però, non hanno fatto mancare il proprio sostegno al tecnico, tanto che il gruppo "Lanerossi Crew" ha appeso all'esterno dello stadio "Romeo Menti" uno striscione che recita “Gallo non si tocca”. Tutto è però chiaramente nelle mani della proprietà.