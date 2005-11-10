Elezioni FIGC, la Federcalcio si costituirà in giudizio sul ricorso di Galliani

Elezioni FIGC, la Federcalcio si costituirà in giudizio sul ricorso di GallianiTMW
Come prevedibile, la Federcalcio sarà parte nel giudizio proposto da Adriano Galliani con il ricorso - depositato ieri - contro la nomina della commissione elettorale che deve valutare le candidature alla presidenza federale dell’ex amministratore delegato del Milan e dell’attuale commissario straordinario.
Nelle prossime ore, secondo quanto raccolto, la FIGC si costituirà infatti davanti al Tribunale Federale Nazionale, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione del procedimento elettorale avanzata da Galliani.
In particolare, al netto della questione legata alla doppia firma del Genoa, la cui validità è indispensabile per il quorum in favore di Malagò, Galliani contesta la nomina stessa della commissione, non prevista da alcuna norma federale e voluta dal commissario straordinario dopo il caso legato al mancato tesseramento.